Москва, 16 января, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Рынок нефти находится в фазе неопределенности уже практически пять дней. Котировки по WTI располагаются в диапазоне цен от $50 до $53 за баррель, а Brent торгуется $59−62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Ural-66 Вагон -цистерна для нефтепродуктов

Сегодня, 16 января, все трейдеры ждут статистических данных из США по запасам коммерческой нефти, прогнозируется отрицательная статистика и в связи с этим, котировки на мировых рынках могут опуститься по WTI до $50 за баррель и по Brent до $60 за баррель.

«Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения из Китая о планах по увеличению стимулирования своей экономики. Китай является крупнейшим импортёром нефти в мире. Поэтому возможен рост цен на нефть WTI до $55 за баррель и Brent может достигнуть отметки $65», — считает эксперт.

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