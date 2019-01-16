Москва, 16 января, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Исследователи компании «СёрчИнформ» создали компьютерную программу ProfileCenter, которая анализирует характер человека на основе написанных им сообщений в почте, социальных сетях и мессенджерах. Характеристики, просчитанные программой, на 75−80% совпадают с заключениями профессиональных психологов, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Для корректного анализа программе нужен текст, состоящий не менее чем из 20 тыс. слов. Она очищает материалы от «шума», оставляя только прилагательные с эмоциональной окраской, глаголы, длину предложений, использование восклицательных знаков, троеточий, смайлов и т. д.

Оценив все параметры, программа даёт оценку уровня доброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивности, оптимистичности, контактности и других психологических черт личности, которые не зависят от настроения человека.

Разработка направлена на компании, которые заботятся об информационной безопасности, главная проблема которой — человеческий фактор. Чтобы максимально предотвратить утечку данных, руководителю важно знать, какие у того или иного сотрудника базовые ценности, уровень амбиций, сильные и слабые стороны. Однако правозащитники считают, что применение этой программы может стать вторжением в личную жизнь сотрудника.

Как отмечает член президентского Совета по правам человека Тамара Морщакова, Конституция РФ защищает право человека на сохранение тайны личной переписки, поэтому её использование в качестве материала для наблюдений будет вторжением в личную жизнь.

Помимо ProfileCenter, «СёрчИнформ» также ведет работу над созданием программы для автоматического профайлинга по «клавиатурному почерку». Она будет отслеживать особенности набора текста, изменения скорости и динамику печати. Это позволит определить характеристики темперамента и психотип личности.