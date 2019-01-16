Киев, 16 января, 2019, 13:22 — ИА Регнум.

Угольная шахта

14 января на встрече с горняками министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что 2019 год будет годом «выживания для угольной отрасли». Об этом 16 января с парламентской трибуны заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Сачко.

По его словам, с 2016 года Кабмин не выделяет средства на модернизацию украинских шахт.

«14 января на встрече с горняками министр энергетики Игорь Насалик открыто заявил, что и этот год будет годом выживания для угольной отрасли, потому что денег опять не дали. Более трех лет государство не вкладывает ни копейки в модернизацию производства. Что дальше? Остановка предприятий. От работы четырех шахт «Селидовугля» зависит судьба 6 тыс. рабочих с семьями и будущее шести городов», — сказал Сачко.

Он сообщил, что правительство с июля 2018 года не выплачивает зарплаты рабочим госпредприятия «Селидовуголь».

"Хочу привлечь внимание к критической ситуации, которая сложилась на государственном предприятии «Селидовуголь». Впервые за всю историю независимой Украины женщины объявили голодный протест в защиту своих прав. 10 дней голодали сотрудники химической лаборатории шахты им. «Котляревского», потому что с июля не получали зарплату. Только после этого им частично выплатили зарплату. К чему надо было довести угольную отрасль, чтобы на голодовку решились женщины?» — задался вопросом Сачко.

Депутат считает, что сегодня ситуация на государственных шахтах намного хуже, чем в 90-ые годы. «За 10 дней пока глодали женщины ни один чиновник из министерства или правительства не смог приехать к ним и разобраться в ситуации… Проблемы в угольной отрасли начались не вчера, но так плохо как сейчас, не было в 90-ые, говорят шахтеры», — подытожил Сачко.

Как сообщалось, ранее украинский депутат, лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обвинил правительство Украины в попытке остановить работу всех 33 государственных шахт. По его словам, около 40 тыс. человек могут остаться без работы, если Верховная Рада не изменит закон об электрической энергии, который обязывает угольные предприятия покупать электроэнергию по предоплате.

«Сегодня встал вопрос о существовании шахт… У нас в стране осталось 33 государственные шахты, из которых семь фактически не работают, не отгружают уголь. Ситуация критическая. Представители профсоюзных комитетов, когда увидели и услышали, что шахтам в дополнение ко всем финансовым проблемам придется оплачивать предоплату за электроэнергию, а это фактически означает, что будет остановка шахт и их затопление. Если будет внедрена первая часть закона об электрической энергии, это приведет к остановке шахт и 40 тыс. людей останутся без работы», — сказал Бойко.

Напомним, в январе-ноябре 2018 года шахты Украины сократили добычу рядового угля на 4,6% (на 1,491 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 30,687 млн тонн. По данным министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась за отчетный период на 14,2% — до 5,321 млн тонн, энергетического — на 2,3%, до 25,151 млн тонн. В ноябре-2018 года добыча рядового угля снизилась на 9,7% (на 301,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года — до 2,785 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления минэнергоугля, за 11 месяцев сократили добычу угля на 14,45% — до 3,786 млн в том числе добычу коксующегося угля на 41,7% (на 357,6 тыс. тонн) — до 499,8 тыс. тонн, энергетического — на 7,9%, до 3 млн 287 тыс. тонн.