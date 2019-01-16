Кингисепп, Ленинградская область, 16 января, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Четверо человек пострадали при взрыве на заводе «Полипласт» в Ленинградской области. Об этом сообщает 16 января администрация Кингисеппского муниципального района.

47.mchs.gov.ru Место ЧП в Ленобласти

Отмечается, что взрыв прогремел около 11 часов утра в цехе завода, находящемся на промплощадке «Фосфорит». По предварительным данным, в ходе проведения работ было допущено нарушение техники безопасности.

«Сообщается о четырех пострадавших. На месте работают специалисты МЧС, медики, полиция, руководство отдела по ГО и ЧС Кингисеппской администрации, службы экологического надзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Следственное управление СКР по Ленобласти уведомило: взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине стал возможен из-за того, что сотрудники местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС не исполняли свои должностные обязанности.

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