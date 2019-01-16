Киев, 16 января, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Из 2043 судей местных и апелляционных судов соответствие занимаемой должности подтвердили 1624. Об этом заявили представители высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщило 16 января информационное агентство УНН.

Cour Internationale de Justice Одежда судьи

По данным представителей комиссии, 419 судей в стране не прошли проверку. Из них 240 уволились по собственному желанию во время проверки, 109 не смогли сдать экзамены и будут уволены в ближайшее время.

Напомним, на Украине ощущается острая нехватка судей. В августе 2018 года в стране не действовали 22 суда, а из 8 тыс. судей работали только 5,2 тыс.

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