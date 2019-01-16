Среднеуральск, Свердловская область, 16 января, 2019, 13:06 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи начали доследственную проверку по факту нападения собаки на двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР.

Злая собака

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 января в Среднеуральске в то время, когда девочка гуляла вместе со своей матерью на улице. Выскочившая собака набросилась на ребенка и укусила его. В результате девочку госпитализировали в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Сейчас следователям предстоит выяснить, является ли собака бесхозяйной или у животного все же есть хозяин. Также проводится судебно-медицинское освидетельствование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный случай прошел весной 2018 года в Нижнем Тагиле, где стая бездомных собак набросилась на мать, ее четырехлетнего ребенка и их домашнего питомца.

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