Москва, 16 января, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Западные СМИ облетела новость: одна из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald’s потеряла право на использование принадлежащего ей бренда Big Mac в Евросоюзе. Патент на использование этого бренда в Евросоюзе отозвал Европейский союз по защите интеллектуальной собственности (EUIPO). Причиной этой ситуации стал длительный конфликт между корпорацией McDonald’s и ирландской сетью быстрого питания Supermac. Американская корпорация пыталась запретить небольшой ирландской сети использовать это название, так как оно, по мнению McDonald’s, слишком похоже на принадлежащий ей бренд Big Mac, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Big Mac

Конфликт закончился лишением корпорации McDonald’s права на использование бренда Big Mac во всех странах ЕС на основе того, что McDonald’s, имея право использования бренда Big Mac для целей открытия ресторанов, с таким названием с момента регистрации бренда не открыла ни одного ресторана. Важным аргументом ирландской сети в данном споре стало обвинение в адрес американской корпорации в том, что она зарегистрировала в ЕС бренд Big Mac с исключительной целью — не допускать на рынок быстрого питания конкурирующие сети. Официальные представители McDonald’s уже высказали свое разочарование решением EUIPO, но пока неясно, будет ли американская корпорация обжаловать это решение в суде.

«Следует отметить, что решение европейского ведомства было направлено не против бренда самой корпорации McDonald’s, а против одной из принадлежащих ей торговых марок, которая, по мнению ведомства, использовалась ненадлежащим образом. По итогам 2018 года бренд McDonald’s, согласно рейтингу журнала Forbes, входил в двадцатку самых дорогостоящих товарных знаков мира, занимая в рейтинге 11-е место. Стоимость бренда McDonald’s в 2018 году составила $41,4 млрд и увеличилась за год на 3%. Однако бренд Big Mac не входил даже в 200 самых дорогих брендов мира, что может служить также косвенным признаком того, что в Европе он был зарегистрирован для целей конкурентной борьбы, которая ведется даже такими крупнейшими корпорациями мира не всегда «в белых перчатках», — пояснила Мильчакова.

По её мнению, не исключено, что итоги 2019 года не будут для McDonald’s такими удачными — потеря возможности использования одного из брендов в ЕС может уменьшить стоимость бренда самой глобальной корпорации, хотя, скорее всего, не сильно. Напомним также, что конфликт сети McDonald’s с конкурирующей сетью фаст-фуда из-за названия, отчасти похожего на Big Mac, уже имел место в 2009 году в Малайзии, когда американская корпорация тоже пыталась не пустить на рынок местную сеть фаст-фуда под названием McCurry. Конфликт между McDonald’s и местным фаст-фудом продолжался несколько лет и закончился поражением глобальной корпорации. Так что прецедент не в пользу McDonald’s в мире уже однажды имел место. Корпорация же не сделала из него никаких выводов.

«Товарный знак «Биг Мак» (на русском языке) зарегистрирован и в России. Прецедентов подобных конфликтов российского филиала McDonald’s с отечественными сетями быстрого питания пока не было, даже несмотря на то, что в России имеются сети, чьи названия могут отдаленно напоминать название «Биг Мак». Однако если взглянуть на проблему шире, то можно отметить, что словосочетание «Биг Мак» уже стало «мемом». В распространении этого мема сыграл не последнюю роль знаменитый фильм «Криминальное чтиво», где один из персонажей придумал название «Лё Биг Мак», причем «со ссылкой» на то, что американский гамбургер так якобы называют в Европе», — отметила эксперт.

Есть также экономический индикатор, называемый «индексом Биг Мака», который позволяет сравнивать уровень покупательной способности в разных странах мира, но McDonald’s почему-то против использования его бренда к месту и не к месту ничего не имеет. Видимо, потому что некоммерческое использование не отберёт клиентов. А за клиентскую базу McDonald’s будет сейчас очень активно бороться, с учетом того, что поборники здорового образа жизни выступают против потребления гамбургеров и иной продукции, продаваемой в ресторанах McDonald’s, и ведут соответствующую пропаганду.

«Однако в России лучшим способом пропаганды и агитации за или против потребления того или иного продукта выступает цена. А ресторанам McDonald’s в России, как ни крути, но удается пока удерживать не слишком высокие цены даже на фоне повышения НДС и роста инфляции. Так что своего потребителя эта сеть в России всегда найдет, а удобоваримого во всех смыслах этого слова конкурента McDonald’s российскому бизнесу пока создать не удалось. Потому вряд ли в ближайшее время можно будет увидеть в России коммерческие споры между McDonald’s и российскими сетями из-за похожего названия», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирно известная американская сеть закусочных McDonald's проиграла суд против ирландской Supermac's за эксклюзивное право владения товарным знаком Big Mac.

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