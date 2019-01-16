Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Петербургский парламент решил запретить несовершеннолетним находиться в вейп-шопах. Соответствующий законопроект, несмотря на бурную дискуссию в Мариинском дворце, все же поддержали большинством голосов 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты придумали поправки в документ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», а также в закон об административных правонарушениях.

Проект представил самый пожилой депутат, единоросс Борис Ивченко. Он объяснил, что предлагается запретить несовершеннолетним даже находиться на территории помещения, где продают исключительно «электронные системы доставки никотина» и жидкости для них.

У некоторых коллег возникло море вопросов к такой формулировке. «Яблочник» Михаил Амосов назвал запрет «законодательством для галочки». Он поинтересовался у Ивченко, известно ли ему хотя бы об одном таком магазине, где продают один-единственный продукт и больше ничего. Борис Ивченко ответить не смог, но на помощь пришел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, перечислив несколько адресов.

Амосов все же усомнился, что в магазинах на прилавках нет ничего другого, кроме вейпов. «А даже если подобные точки есть, то завтра их не будет. Вы написали закон, который обходится за две минуты. Завтра там будут продавать журнал «Мурзилка», — сказал Амосов, обвинив единороссов в профанации своей деятельности и борьбы за здоровье подростков.

«Очередной запрет, абсолютно бессмысленный», — поддержал его представитель «Партии роста» Максим Резник. Член фракции «ЕР» Михаил Барышников тоже указал, что приспособления для вейпа продаются и на открытых прилавках в гипермаркетах и торговых центрах, и по предлагаемому проекту можно будет штрафовать каждого второго их посетителя.

Но идеологов запрета эти аргументы не смутили, хотя они и не смогли ответить ни на один из них. Депутат Андрей Васильев заявил, что появление «Мурзилки» на прилавке вейп-шопа он уже будет считать победой Заксобрания и исполнением депутатских обязанностей, а спикер Макаров заявил, что таких документов требуют жители, потому что это поможет подросткам заниматься спортом, а не курить «неизвестно что».