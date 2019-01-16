Сеул, 16 января, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Республики Корея опубликовало информационный доклад по вопросам национальной безопасности. Согласно докладу, Северная Корея больше не является врагом, однако остаётся возможным источником военной угрозы, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Главной причиной подобного пересмотра статуса является сближение КНДР и Южной Кореи и общая стабилизация обстановки на полуострове. В новой версии ежегодного доклада у Республики Корея теперь только один враг — любая сила, угрожающая национальной безопасности, территориальной целостности, жизни и здоровью граждан и инфраструктуре. Также из доклада убрали упоминание «плана возмездия» — возможной военной операции в ответ на агрессию Севера.

Министерство обороны оценило боевые возможности КНДР, включая её ядерный арсенал. По оценкам военных экспертов, Северная Корея значительно улучшила ядерные боеголовки и средства их доставки, а также наработало около 50 килограммов оружейного плутония и обогащённого урана, использующихся в производстве ядерных зарядов. Также опасения вызывают и несколько разновидностей ракет, способных поражать цели на расстоянии от 50 до 6000 километров. Как бы то ни было, министерство обороны сделало важный шаг навстречу Пхеньяну, убеждены эксперты.