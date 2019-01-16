Москва, 16 января, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Обвинения ряда американских СМИ в адрес президента США Дональда Трампа о его «работе на Россию» свидетельствуют о понижении стандарта журналистики. Об этом в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам российского министра иностранных дел, дело с обвинениями Трампа дошло до того, что сейчас уже становится трудно комментировать происходящее.

«Не могу поверить, что журналисты в Соединенных Штатах искренне, профессионально занимаются этими проблемами», — резюмировал глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают навязывать свою волю всему миру с помощью силовых и экономических рычагов.

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