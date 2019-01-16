Ярославль, 16 января, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Работы по спиливанию лип в историческом сквере в центре Ярославля проводятся без соответствующего разрешения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Обрезка лип в Ярославле

Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проводится проверка по факту проведения работ по санитарной обрезке и спиливанию деревьев в памятнике природы «Демидовский сквер в Ярославле» без соответствующего согласования. МБУ «Горзеленхозстрой» в обязательном порядке должны были согласовать с департаментом работы по санитарным рубкам на территории Демидовского сквера. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МБУ «Горзеленхозстрой» планировал спилить 7 лип и около 15 обрезать. Несколько лип, по свидетельству корреспондента ИА REGNUM, уже спилены. Ярославские экологи выразили возмущение этим фактом. Они считают, что старинные липы в центре города нужно сохранять.