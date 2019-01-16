Ярославль, 16 января, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Житель Ярославской области задержан по подозрению в краже икон в Тамбовской области. Похищенные иконы имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. Об этом сообщает официальный сайт МВД России, передает корреспондент ИА REGNUM.

МВД России Украденные иконы

«Ранее в селе Курдюки злоумышленники взломали замки на дверях храма Казанской иконы Божией Матери и похитили четыре иконы: «Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон», «Святой Великомученик Димитрий Солунский», а также Пресвятой Богородицы «Казанская» и «Скоропослушница». Святыни были вывезены в Ярославскую область с целью дальнейшей продажи», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Один из них был задержан в Рыбинске Ярославской области. Там же были обнаружены и похищенные иконы.

Второй подозреваемый пока в бегах. В ближайшее время найденные образы будут возвращены в православный храм.