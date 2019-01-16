Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 12:37 — ИА Регнум. 15 января петербургский «Зенит» разыграл с испанской «Андоррой» матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка на домашней площадке. «Зенит» уступил «Андорре» со счётом 71:80.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Перед матчем

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Судейство

Андрей Пронин ИА REGNUM Прорыв

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит»(Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Группа поддержки

Как сообщает championat.com, российская команда под руководством Хоана Плазы неуверенно провела первую четверть, отдав её «Андорре» со счётом 23:26. Во второй десятиминутке гости нарастили преимущество — 44:38. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дилан Эннис, набравший 19 очков. В составе российского клуба большего всего очков набрал форвард Владислав Трушкин — 17.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Яркая игра

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Знакомство с игроками

Андрей Пронин ИА REGNUM За секунду до броска

Андрей Пронин ИА REGNUM Группа поддержки

Андрей Пронин ИА REGNUM Лев — символ российской команды

Одержав три победы в трёх матчах, «Андорра» возглавляет группу H. «Зенит» с четырьмя очками идет вторым.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Андрей Пронин ИА REGNUM Российские болельщики

В четвёртом туре группового этапа команды встретятся вновь. Встреча пройдет в Андорре 23 января.