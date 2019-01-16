Железногорск, Курская область, 16 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Пожар на железногорском полигоне твердых бытовых отходов в Курской области был ликвидирован 13 января. Как уже сообщало ИА REGNUM, закрытый в течение последних двух лет полигон горел с 4 января.

Мусорный полигон

Тушение пожара после визита замгубернатора Алексея Смирнова взял на контроль региональный департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. Работы велись круглосуточно, на ликвидацию огня ушло более двух тысяч тонн грунта.

Причина пожара до сих пор не установлена. Её выяснением занимаются правоохранительные органы. Чтобы не допустить подобных случаев в будущем, в региональный Росприроднадзор направили запрос о необходимости проводить надзорные мероприятия по контролю за эксплуатацией полигонов.