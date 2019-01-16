Абакан, 16 января, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В аппарате нового главы Хакасии Валентина Коновалова произошёл скандал. Насколько можно понять из многочисленных публикаций республиканских СМИ, речь идёт о порядке премирования лиц, занимающих государственные должности. Он производится в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с законом «О государственной службе Республики Хакасия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

R-19.ru Постоянный представитель Республики Хакасия в Москве Юлия Исмагилова

В конце 2018 года чиновники из соображений экономии, объявленной губернатором, не получили традиционно выплачиваемые 10−15 тысяч рублей премиальных и весьма огорчились, когда первый заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова наткнулась на распоряжение, из которого следовало, что деньги на премии, оказывается, были, но не для всех.

Особое негодование вызвала информация о том, что постоянный представитель Республики Хакасия в Москве Юлия Исмагилова якобы получила в качестве премии целый миллион рублей. На что министр финансов Республики Хакасия Ирина Войнова была даже вынуждена выступить с опровержением в эфире местного телеканала. Она заявила, что информация о сумме, полученной представителем Хакасии, заместителем главы республики премии не соответствует действительности.

«Приведенные в эфире цифры недостоверны», — сообщается в официальном комментарии.

Также чиновница отметила, что оклад министра в Хакасии составляет 21 998 рублей, а доначисления осуществляются в виде надбавок и премий.

«Порядок премирования лиц, занимающих государственные должности, производится в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с законом «О государственной службе Республики Хакасия» и постановлением правительства, принятом ещё в 2006 году. В финансовом выражении объем выплат премий в новом правительстве снижен», — пояснила министр финансов Республики Хакасия Ирина Войнова.

Напомним, о заработной плате и начале работы постоянного представителя, заместителя главы Хакасии Юлии Исмагиловой сообщалось накануне, 15 января, на сайте республиканского правительства. В частности отмечалось, что начав работать с 29 ноября 2018 года, чиновница провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве и участвовала в проверке постоянного представительства в Санкт-Петербурге. По итогам этой работы было выявлено 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств республиканского бюджета, а сумма недостачи, допущенная прежними чиновниками, превысила 4,8 млн. рублей.

Тем не менее, в том, в чём одни СМИ видят намеренное разжигание и без того непростой политической обстановки, другие усматривают некрасивую историю. По данным Pulse19.ru, занимавшая должность первого заместителя министра финансов Хакасии Галина Спиридонова уже уволена. И решение об этом приняли те, кто получил премии в размере 200%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. За него тогда проголосовали 57,57% избирателей.