Москва, 16 января, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Москва не считает правильной идею возможного обмена редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поскольку это только подогреет желание Киева использовать журналистов в качестве «разменной монеты». Об этом в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам российского министра иностранных дел, идея подобного обмена вряд ли поможет украинским властям вернуться к выполнению своих обязательств по отношению к журналистам.

«Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях», — отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что задержанный в мае 2018 года в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский приступил к изучению материалов заведённого против него дела из более чем 30 томов.

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