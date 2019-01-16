Лондон, 16 января, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Судьба Brexit и все проблемы с его реализацией были предопределены расколом в обществе по этому вопросу, но нового референдума ждать не следует — тем или иным образом власти будут исполнять уже принятое решение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 16 января, политолог Александр Конфисахор, комментируя итоги голосования в парламенте Великобритании по предложенному правительством проекту соглашения с ЕС по Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как сообщалось ранее, британский парламент двумя третями голосов отверг проект соглашения о выходе страны из состава Евросоюза, который после долгих переговоров был согласован правительством Великобритании и властями ЕС. После принятия парламентом такого решения возможны несколько вариантов развития ситуации — выход из состава ЕС без всяких договоренностей, перенос даты выхода на более поздний срок, отмена результата референдума или его повторное проведение.

Сама идея Brexit воспринималась в Великобритании неоднозначно. Голоса разделилась в пропорции почти 50 на 50. Этот раскол и предопределил дальнейшую судьбу Brexit. Парламентарии старались голосовать так же, как избиратели в их округах. Ни у одной из сторон не было преимущества, что и создало эту шаткую ситуацию.

Проведение повторного референдума маловероятно. Это было бы подрывом их политической системы. Граждане сказали бы: вам не понравилось наше решение, и вы объявляете переголосование. Решение, которое уже принято, будет исполняться, измениться может только метод его исполнения или лидеры, — отметил Александр Конфисахор.