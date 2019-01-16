Москва, 16 января, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В РФ изменяется потребительское поведение населения, и, с учётом нестабильной ситуации, растёт стремление обзавестись сбережениями. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM рассказала ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян, комментируя новость о росте в РФ среднего размера банковского вклада.

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«В первую очередь на это повлиял фактор увеличения государством гарантированной суммы вклада в случае банкротства банковских учреждений, — сказала Мигранян. — Соответственно у нас сейчас 1,4 млн рублей, и безрисковая зона таким образом увеличивается. Это один из факторов. Вообще же увеличение вкладов связано с ростом доверия к банковской системе. Второй фактор — это некоторый прирост доходов населения и изменение потребительского поведения населения с учётом нестабильной ситуации и увеличения стремления к сбережениям. То есть откладываются расходы на будущие периоды. Увеличивается сумма накоплений. Соответственно возникает вопрос сохранности финансовых средств. Поэтому самая безрисковая зона — это банковская сфера».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого «Известиями», средний размер банковского вклада в России за последние два года увеличился на 8% и достиг 682 тысяч рублей. Наибольший рост вкладов наблюдался в 2018 году.

Рост размеров депозитов представители финансовых организаций связывают с повышением ключевой ставки и ослаблением рубля.