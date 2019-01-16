Дакка, 16 января, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Обайдул Кадер, секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг сообщил, что премьер-министр страны Хасина Вазед проведет еще одну встречу с представителями оппозиционных партий. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова Обайдул Кадер произнес перед заседанием представителей правящей партии.

(сс) DFID Шейх Хасина Вазед

Как утверждает секретарь Авами лиг, премьер-министр пригласила на встречу представителей всех политических партий страны. На совместной встрече будут присутствовать лидеры 75 политических партий и блоков, в том числе оппозиционного блока Единый национальный фронт (ЕНФ) и правящего блока из 14 партий — Объединенного фронта.

Как объяснил Обайдул Кадер со ссылкой на слова премьер-министра, на встрече состоится обмен мнениями между всеми участниками по острым политическим вопросам в Бангладеш.