Москва, 16 января, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Интерес банковского сектора России к рефинансированию ипотечных кредитов с материнским капиталом можно поднять за счет оформления долевой собственности детей на жилье только после полного погашения кредита, считают эксперты Ассоциации российских банков (АРБ). Соответствующие предложения по изменению законодательства были направлены в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В ассоциации обратили внимание на то, что в настоящее время законы об ипотеке и о дополнительных мерах господдержки семей с детьми не позволяют в полной мере реализовать возможности по рефинансированию ипотечных кредитов.

Дело заключается в том, что при рефинансировании ипотеки возникает обязанность оформить доли в собственности на всех членов семьи заемщика. Следует отметить, что доля несовершеннолетнего передается в новую ипотеку лишь при имеющемся разрешении органов опеки.

В АРБ подчеркнули, что органы опеки не идут на выдачу таких разрешений в силу отсутствия у ребенка формального интереса к рефинансированию кредита.

Но отсутствие формального интереса ребенка в рефинансированном кредите и наличие риска утраты его имущества не позволяет органам опеки выдать разрешение на передачу доли несовершеннолетнего банку в залог. В результате российские банки часто не испытывают интереса к подобным операциям.

Для того, чтобы привлечь кредитные организации к данному сегменту рынка в АРБ предлагают ввести оформление долей на недвижимость всех членов семьи лишь после снятия обременения с жилья последним кредитором.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 года зампред ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ухудшение условий выдачи ипотечных кредитов в России связан с завершением массового процесса рефинансирования кредитов в первом полугодии 2018 года.

Читайте также: Зампред ВТБ объяснил рост ипотечной ставки в России