Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался отменить постановление Департамента Росприроднадзора по СЗФО, согласно которому была оштрафована управляющая компания аэропорта «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) признано виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с экологически опасными веществами, сообщает судебная пресс-служба Петербурга.

Речь идет об отходах противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля, которая используется при обработке ВПП и воздушных судов. Как сообщало ИА REGNUM, эти отходы неоднократно попадали в реку Новая в Петербурге, из-за чего в реке погибла флора и фауна, а от воды исходил неприятный запах.

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Суд подтвердил, что ООО «ВВСС» осуществляет обращение с отходами противообледенительной жидкости небезопасным способом и допустило сброс отходов в водный объект. Компании было назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ установила, что представители ВВСС, а также турецкая компания-генподрядчик по строительству очистных сооружений в «Пулково» и субподрядная организация знали о существенных дефектах очистных при подписании акта приемки в 2014 году. Однако дефекты не были зафиксированы и до сих пор не устранены, из-за чего происходит загрязнение акватории реки Новая гликольсодержащими жидкостями. По этому факту идет доследственная проверка.

По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено и расследуется уголовное дело. По данным Росприроднадзора, объем ущерба, нанесенного природе, составил 162 млн рублей. Эти деньги компании ВВСС предложено добровольно возместить государству.