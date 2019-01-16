Киев, 16 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. «Спикер парламента Андрей Парубий цинично троллит и смеётся над украинцами, отказываясь выносить на рассмотрение Верховной рады вопрос о снижении тарифов на газ». Об этом 16 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

(сс) chief39 Украина в болоте

Он считает, что парламент Украины «недееспособен», поскольку не может защитить интересы украинцев.

«Это не сарказм, это троллинг за счет всех украинских граждан. Спикер парламента неприкрыто смеется в лицо украинскому избирателю, тем самым подтверждая, что парламент недееспособен и вообще не собирается принимать никаких решений в пользу украинского избирателя. Если у цинизма есть степень, то это высшая степень цинизма, если мы говорим о подобного рода заявлениях», — сказал Землянский.

По его словам, высокие цены на газ уничтожают украинскую нацию и ведут к деградации, нищете и энергетической бедности.

«Уже политически, экономически, социально, гуманитарно доказано, что действующий уровень тарифов ведет к деградации, нищете, энергетической бедности. Он просто уничтожает украинцев как нацию», — добавил Землянский.

Эксперт выразил уверенность, что правительство Украины может спокойно снизить тарифы в два раза.

«Если посмотреть на ситуацию на украинском газовом рынке, можно спокойно уходить от сегодняшнего уровня тарифов, снижая их приблизительно в два раза… Для этого есть экономические предпосылки… Человек должен взять ответственность за страну, потому что это потянет за собой ряд последствий, в том числе международного характера», — пояснил Землянский.

Напомним, ранее спикер парламента Парубий отказал представителям парламентских фракций вынести на голосование Рады вопрос снижения тарифов на газ. Своё решение Парубий объяснил тем, что якобы накануне выборов парламент не может регулировать тарифы, иначе это разрушит предвыборные программы многих кандидатов в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (300 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду. Средний процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа — 23,5%, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.