Киев, 16 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Прибалтийские страны солидарны с Украиной в необходимости усилить давление на Россию с требованием освобождения арестованных моряков с трёх украинских кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в Чёрном море. Об этом 16 января заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

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«С главами внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы и Польши отметили необходимость усиления международного давления на РФ с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возврат захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Чёрном море», — написал в своём микроблоге в Twitter украинский лидер.

https://twitter.com/poroshenko/status/1085421846084886528

Глава государства добавил, что отдельное внимание вопросу освобождения украинских заложников и военнослужащих ВМС Украины, которые «незаконно удерживаются в российских тюрьмах», было уделено и на встрече с президентом Национального Совета Австрии .

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Чёрном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ. Суда. Игнорируя законные требования российской стороны, совершали опасные манёвры в территориальных водах РФ.

Члены экипажей судов в составе 24 человек, включая двух сотрудников СБУ, были арестованы. В настоящее время они содержатся в московском СИЗО «Лефортово». 15 января Лефортовский суд Москвы продлил украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе, меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля 2019 года.