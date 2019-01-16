Москва, 16 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Жители России назвали самые загрязненные города в стране. Ими оказались Красноярск (71% дали за экологию оценку «плохо»), Новокузнецк (73%) и Челябинск (79%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По мнению большинства граждан, российские города с хорошей экологией — это Тюмень (39% назвали экологию в этом городе хорошей, 44% — нормальной).

Также в тройку лидеров вошел Краснодар — 20% хороших оценок и Набережные Челны — 17% «хорошо», 45% — «нормально».

В Москве экологию назвали хорошей 7%, нормальной — 42%. Санкт-Петербург немного отстаёт: 6% дали оценку «хорошо», 41% — «нормально».

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Опрос проведен 3−14 января 2019 года. Размер выборки: по 1000 респондентов старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из 37 населенных пунктов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования «Индекс качества жизни 2019», проведенного сервисом Numbeo, самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород.

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