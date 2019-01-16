Москва, 16 января, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Правительство РФ не знает, как обеспечить рост и оживление экономики, полагает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 января, комментируя слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, сообщившего, что одним из результатов реформы российского законодательства станет сокращение надзорных требований к бизнесу.

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«Здесь вопрос такой — конечно, существенное давление на бизнес есть, и это абсолютно ясно, — сказал Гринберг. — И надо сказать, что главное проявление этого фактора — люди скрывают свой успех. Это ужасно. И малый, и средний бизнес. Успех сразу привлекает внимание, и начинается борьба. Даже есть такая поговорка: «Ваш бизнес настолько хорош, что начинает соответствовать нашим интересам». И это серьёзно. Ясно, что за ночь эту ситуацию исправить нельзя. Даже если сократить количество проверок и прочее. Это системная особенность. Это первое».

Вторая проблема, обозначенная экономистом, это отсутствие покупателей, на спрос которых мог бы рассчитывать российский производитель.

«Главная проблема малого и среднего бизнеса заключается в том, что у него нет перспектив для сбыта продукции, — сказал Гринберг. — Неизвестно, что производить и кому продавать. Покупательная способность у нас очень низка. И ещё засилье импорта, несмотря на все заклинания по поводу импортозамещения. Всё-таки все простые товары — в основном это сфера импорта. Ну, а то, что государство любит рассказывать, как будет хорошо, к этому уже все привыкли. Всё зависит от практики. Здесь главное — восстановить доверие. Власть не доверяет бизнесу, и подчас это правильно, так как наш бизнес не идеален. И по качеству, и по безопасности. Но риторика (Силуанова — прим. ИА REGNUM ) свидетельствует о лёгкой панике. Такие разговоры свидетельствуют о том, что есть неуверенность, откуда взять рост и оживление экономики. У бизнеса же нет аппетита к активной хозяйственной деятельности».

Напомним, что 15 января, отвечая на вопросы журналистов в рамках Гайдаровского форума, Силуанов заявил, что результатом оптимизации законодательства РФ должно стать уменьшение надзорных требований к бизнесу.

«Надеюсь, что половина должна сократиться», — сказал Силуанов.

Кроме того, он рассказал о планах власти «отмести всё старое», что мешает бизнесу, и провести реновацию в мышлении российских предпринимателей.