Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Петербургские депутаты предложили снизить в России порог уголовной ответственности за живодерство с 16 до 14 лет. Соответствующую инициативу федерального уровня поддержали на пленарном заседании Заксобоания Петербурга 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Народные избранники написали поправки в статьи 245 и 258.1 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Один из авторов документа, единоросс Денис Четырбок, отметил, что есть ряд преступлений, за которые уголовная ответственность наступает не в 16, а в 14 лет, — убийство, кража, вандализм. Этот список предложено дополнить еще и жестоким обращением с животными. Четырбок подчеркнул, что наказывать предлагается тех, кто причинил вред и страдания зверям, преследуя выгоду либо из садистских побуждений.

«Давайте подумаем, способен ли человек 14 лет, который семь лет уже проучился, оценить, причиняет ли он страдания живому существу? Конечно, способен», — заметил Четырбок. Он напомнил о событиях двухлетней давности в Хабаровске, где несовершеннолетние девушки выкалывали глаза, вспарывали животы и стреляли по собакам и кошкам, а затем устраивали кровавые фотосессии в заброшенном здании.

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«За таким жестоким обращением неоднократно были замечены целые группы подростков. Они хорошо осознают своё неправильное, мягко говоря, поведение», — сказал депутат. Он добавил, что живодерам не будет грозить лишение свободы, так как несовершеннолетних в России не сажают за преступления средней тяжести, поэтому речь будет идти лишь о штрафах или обязательных работах.

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Добавим, число зафиксированных преступлений в сфере жестокого обращения с животными за первый квартал 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года возросло в большинстве регионов России. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель вырос на 214%.