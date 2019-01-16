Ростов-на-Дону, 16 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону сообщают в социальных сетях о горах мусора, который скопился на некоторых улицах. Пост возмущения интернет-пользователи подтверждают видеокадрами и фотоснимками.

Скриншот со страницы паблика «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте» Горы мусора в Ростове-на-Дону

«До каких пор в нашем городе будут ставить эксперименты над людьми? Сначала транспортная реформа, теперь мусорная. Додумались сделать монополиста на рынке переработки мусора! «Чистый город», наверное, чхать хотел на своих клиентов. Цены на вывоз мусора выросли, а вывоз мусора просто-напросто прекратился», — пишет пользователь паблика «Ростов Главный».

Он заснял на камеру мобильного телефона переполненные мусорные жбаны по улице Каскадной. По словам автора видео, жалобы и звонки на «горячую линию» третий день подряд ни к чему не приводят.

«У нас вообще с Нового года не вывозят мусор», — поделилась в комментариях подписчица Светлана И.

«У нас полмесяца возле подъезда лежал мусор, вчера только вывезли. Горячая линия «Чистый город» обещает, но ничего не делает», — указала ещё одна участница дискуссии.

«Пишу жалобы уже неделю, а толку — ноль. Чихал монополист на свои обязательства», — прокомментировала Алена М., приложив к своей записи фотоснимок.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в период новогодних каникул сотрудники областной административной инспекции провели рейды, в ходе которых было выявлено 345 навалов мусора. По информации ведомства, наиболее загрязненными оказались Таганрог (выявлено 145 очагов) и Ростов-на-Дону (123 очага). Также в число «замусоренных» территорий вошли города Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также районы — Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий.