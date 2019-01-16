Вашингтон, 16 января, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Музыкальное шоу с участием множества известных артистов, посвященное Элвису Пресли, выйдет 17 февраля в США, сообщает AMNA.

Publicdomainpictures.net Элвис Пресли

Шоу «Elvis All-Star Tribute» будет показано по американской телевизионной сети NBC, дань уважения «королю рок-н-ролла» готовы отдать исполнители молодого и старшего поколений, которые споют классические хиты Элвиса Пресли.

Среди участников — актриса и певица Дженнифер Лопес, британский поп-музыкант и актер Эд Ширан, американский хип-хоп-исполнитель Post Malone, канадский певец Шон Мендес, «оскароносный» американский певец и автор песен Джон Ледженд, кантри-исполнители Кэрри Андервуд и Блэйк Шелтон, канадская соул-певица Алессия Кара и другие.

Шоу было снято в присутствии зрителей в октябре прошлого года с элементами и атмосферой легендарного концерта «68 Comeback Special» Элвиса Пресли, который был показан 3 декабря 1968 года. Тот показ стал крайне важным для Пресли, произведя переворот в поп-культуре и истории телевидения.

Напомним, в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп по собственной инициативе наградил Элвиса Пресли медалью Свободы. Помимо музыканта, медалью были награждены еще шесть деятелей США, чей вклад в историю был признан выдающимся. Президентская медаль Свободы является высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц.