Балахна, Нижегородская область, 16 января, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В Нижегородской области — очередной скандал. Санитарки из районного дома-интерната для умственно отсталых детей возмущены тем, что их переводят в няни, снижая оклад и убирая льготы. Жители региона, комментируя ситуацию, предлагают всем санитаркам, попавшим в схожую ситуацию, уволиться в знак протеста и создать профсоюз для защиты своих прав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

История о ситуации в Замятинском доме-интернате для умственно отсталых детей в Балахнинском районе Нижегородской области стала достоянием общественности после сюжета в передаче нижегородского телеканала «Кстати». В нём Любовь Худякова, представившаяся санитаркой, говорит, что их хотят перевести в няни, при этом понизив зарплату, и показывает уведомление о сокращении должности работника.

В уведомлении, датированном концом декабря 2018 года, написано, что «должность будет сокращена, в связи с чем трудовой договор с вами будет расторгнут». Там же женщинам предлагают «иную, имеющуюся в организации работу соответствующую вашей квалификации, а именно должность няни».

"Я пока ещё являюсь санитаркой палатной, а нас хотят сделать нянями. В скобках они пишут по уходу и присмотру, описка в скобках специально сделана, чтобы нам оставить все те же трудовые обязанности, что были ранее, и при этом они понижают нам зарплату, то есть уже явно какая-то несостыковка, — говорит она. — За переработку ничего не получим. Всё забрали. Льготу, вредность. Нам как жить-то? И условия работы здесь тяжёлые, и вдруг они сделались не тяжёлые. 50 лет этому заведению нужна была санитарка палатная, а теперь она почему-то сделалась не нужна».

Её коллега Надежда Ряхина уточняет, что должность няни предполагает оклад 3297 рублей, то есть даже ниже МРОТ, который с 1 января 2019 года в регионе составляет 11 280 рублей.

В сюжете сообщается, что на сегодня в государственном учреждении 65 детей-инвалидов. Директор учреждения Лариса Черенкевич в комментариях телеканалу рассказала, что идёт сокращение штатов и 18 человек самостоятельно перешли в няни, а 14 человек остались в подвешенном состоянии.

«Сейчас у нас с 2016 года идёт политика такая, за три года перевести», — резюмировала директор.

И.о министра социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев в комментариях телеканалу заявил, что сокращения в детском доме-интернате быть не должно, а в случае изменения функционала сотрудников зарплата у них меняется, но персонал не может получать меньшую зарплату.

«Мы выясним и документально посмотрим», — заявил он и пообещал предпринять меры, если нарушения обнаружатся.

Ситуация в доме-интернате вызвала интерес нижегородцев, большинство на стороне санитарок:

«А как же прожиточный минимум? Позорище!», «Да просто всем санитаркам везде создать профсоюз и уволиться в знак протеста﻿», «Кричать во все горло! Стучаться во все двери! Писать во все инстанции! Бастовать! В общем, бороться! Будете молчать — ничего не добьетесь! Свяжитесь с другими организациями, где происходит подобное, и вместе выходите с протестом! В придачу требуйте повышения зарплаты!», «Как же скотски устроена жизнь в стране… 11 000 за такой труд… Нужно зарплату чиновников девочкам отдать, а этим лоботрясам по 11 000 платить».

«Мы хотим жить, а не выживать. У всех семьи и дети, а у нас зарплата ниже квартплаты. Как можно на эту нищенскую зарплату жить?» — пишет в комментариях одна из сотрудниц госучреждения.

По данным Нижегородстата, при средней зарплате в области в 2018 году около 32 тыс. рублей младший медперсонал по итогам девяти месяцев получал 28,1 тыс. рублей.

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