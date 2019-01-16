Афины , 16 января, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Вечером 16 января парламент Греции проведет голосование по вопросу доверия правительству премьер-министра Алексиса Ципраса, передает канал TeleSur.

Ципрас

Ципрас созвал голосование после отставки Паноса Камменоса с поста министра обороны Греции. Партия Камменоса «Независимые греки» (АНЭЛ) покинула правящую коалицию с партией Ципраса СИРИЗА.

На минувшей неделе премьер-министр страны объявил, что в случае неудачного для его кабинета министров голосования в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

Для выражения доверия правительству необходимо положительное голосование абсолютного большинства (половина + 1 депутат), то есть 151 голос из 300 в пользу правительства Ципраса. 145 мест в парламенте принадлежат партии СИРИЗА, и по оценкам аналитиков, Алексис Ципрас имеет необходимое число сторонников.