Москва, 16 января, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко назвал шуткой предложение своего коллеги о появлении на АЗС ценников на пол-литра бензина, но проблему топливного рынка и растущих цен считает актуальной. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность реализации озвученного президентом Независимого топливного союза (НТС) Павлом Баженовым«маркетингового ухищрения» о продаже «пресловутых девяти яиц», он, в частности, отметил:

Easedale Бензин

«Когда речь идёт о штучном товаре, такое ухищрение возможно. А здесь есть единица измерения, есть мерные устройства, которые определены техническим регламентом, законом и, соответственно, наливать бензин по пол-литра не получится. На самом деле нужнее определить правила игры государством, и тогда будет понятен весь нефтепродуктовый бизнес. Если будет стабильная цена на нефть, если будут задействованы те механизмы, о которых мы говорили, то розничным ценам в стране не дадут вырасти выше процентной инфляции.

А продавать по пол-литра бензина дорого будет стоить. Тем более уже озвучено предложение штрафовать за недолив на сумму до 500 тысяч рублей. Мерного устройства на пол-литра или 0,9 литра нет, и я думаю, что не будет. Поэтому есть мера изменения, которая утверждена техническим регламентом, и если ты не дольёшь клиенту положенные 10 литров, то получишь штраф на 500 рублей или 1000 рублей. Поэтому я думаю, что это была такая новогодняя шутка со стороны президента НТС Павла Баженова. Но проблема с ростом цен существует, и она весьма актуальна».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о возможных «маркетинговых ухищрениях» при продаже топлива на независимых АЗС предупредил президент НТС Павел Баженов. По его словам, можно хоть завтра поставить на стелах цену 20 рублей за литр АИ-92, правда, цена будет за пол-литра.