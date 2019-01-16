Днепропетровск, Украина, 16 января, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Жители частного сектора Амур-Нижнеднепровского района Днепропетровска (ныне переименован в Днепр) украли новые пластиковые контейнеры для мусора, чтобы квасить в них капусту, пожаловался мэр города Борис Филатов 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

«Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются», — рассказал он.

В комментариях пользователи социальной сети выразили мнение, что причина случившегося — не в нищете, а в «тупости и жадности» воров.

Напомним, по данным экспертов, за пять лет, прошедших с момента государственного переворота в Киеве, Украина стала самой бедной и коррумпированной страной Европы, сравнявшись по уровню жизни со странами Африки.

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