Ярославль, 16 января, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Экологов и градозащитников возмутила обрезка и спил лип в Демидовском сквере Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спил лип в Демидовском сквере

Сквер был разбит в 1885 году по инициативе городского головы Ивана Вахромеева. В «Горзеленхозстрое» говорят, что будет полностью спилено 7 лип и около 15 обрезано. В 2017 году в сквере была проведена реконструкция и высажены молодые деревья.

«Массовой спиловки не будет, но есть деревья, ветки которых могут упасть на людей, на транспорт. Деревья возрастные, они отмирают. Страшного тут ничего нет. Молодые деревья не очень хорошо себя чувствуют, так как старые деревья с более мощной корневой системой и кроной не дают им расти. Мы проводим осветление сквера, которое благоприятно скажется на молодых посадках, и устраняем аварийную ситуацию», — рассказала директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Против этого возражают градозащитники и экологи. Они считают, что нельзя пилить исторические деревья ради новых.

«Липы — главное украшение старого Ярославля. Они великолепны, они воздушны. Столетние липы не такие возрастные, чтобы ветки падали. Липы живут 300−500 лет. Они требуют особой обрезки. То, как у нас обрезают — «до столба», — это варварство. Липы такую обрезку переносят очень болезненно, гибнут. Нельзя обрезать липы ради молодых деревьев, которые посадили в сквере. То, что там сделали — это винегрет из растений, посадили все, что можно, как слон в посудной лавке», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославской областной экологической общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова.

По словам градозащитницы Ольги Мазановой, Демидовский сквер является объектом культурного наследия и памятником природы. Часть деревьев включены в объект охраны ОКН, спиливать их нельзя. В сквере сохранилось лишь около десятка лип, посаженных в конце XIX века, остальные были высажены в советское время. Какие именно деревья пилят — понять могут только квалифицированные специалисты.