Владивосток, 16 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Грузооборот Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в 2018 году составил 10,4 млн тонн, что на 39% превышает показатель прошлого года, сообщает 16 января пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Исторического максимума достиг контейнерооборот — 551 тысяч TEU. Также предприятие фиксирует 64-процентный рост объём перевалки генеральных грузов. За 12 месяцев прошлого года он составил 4,9 млн тонн.

В течение прошлого года ВМТП обработал 1989 судов, что на 22,5% выше результата прошлого года. Ежесуточная производительность обработки флота при этом составила 28,4 тыс. тонн в сутки (+38% к показателю 2017 года). Также в минувшего году порт обработал 179,5 тыс. единицы подвижного состава (+34%), средняя суточная обработка вагонов выросла с 366 вагонов в 2017 году до 491 вагона в 2018 году.

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