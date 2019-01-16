Тула, 16 января, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Тульской области успешно реализуется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами — 15 января промежуточные итоги работы были продемонстрированы журналистам в рамках пресс-тура, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Журналисты в сопровождении зампредседателя правительства Тульской области Марины Левиной побывали в социальных учреждениях, с соцработниками посетили пожилых людей на дому.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Проект позволил объединить усилия социальных служб и учреждений здравоохранения, добровольцев и волонтеров

В 2018 году Тульская область, при поддержке губернатора Алексея Дюмина, была включена в число шести пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая реализуется при методической поддержке благотворительного фонда «Старость в радость». Целью проекта заявлены улучшение условий жизни граждан, которые нуждаются в постоянном уходе, повышение продолжительности их жизни.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области внедряют новую систему ухода за пожилыми людьми

Как рассказала Марина Левина, проект создания системы долговременного ухода позволил объединить усилия социальных служб и учреждений здравоохранения, добровольцев и волонтеров. Совместно проведен анализ состояния пожилых людей — так называемая типизация, на основе собранных данных объем необходимой помощи по уходу и медицинскому обслуживанию был определен индивидуально для каждого пациента.

Сейчас типизацией охвачены 12 тысяч пожилых людей и инвалидов. Из них 980 нуждаются в постоянном постороннем уходе и присмотре — для них определены индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Для 220 человек оказываются дополнительные социальные услуги по уходу.

Параллельно проведен мониторинг достаточности оснащения учреждений технологическим и реабилитационным оборудованием, средствами ухода, штатной численности. По его итогам штаты стационарных заведений пополнили 20 специалистов по уходу. Подготовку прошли трое региональных тренеров, обучены 370 сотрудников учреждений социального обслуживания, осуществляющих уход в стационаре и на дому.

В проекте участвуют соцучреждения не только областного центра, но и районов области, в частности Центр социального обслуживания населения №3, который располагается в Щекино. Сегодня в учреждении, которое предоставляет услуги на дому, обслуживается более двух тысяч пожилых людей. В проекте участвует Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где оказывается стационарная помощь. Наряду с уходом за пожилыми людьми соцучреждения проводят множество образовательных и развивающих мероприятий — это досуговые занятия, школы финансовой и компьютерной грамотности.

«Мы сегодня понимаем, что очень важен индивидуальный подход к каждому, кто нуждается в посторонней поддержке. Мы говорим не только о качественном уходе, но и об активном долголетии — это развитие альтернативных направлений, которые влияют на повышение качества услуг социального характера, прежде всего для пожилых людей и инвалидов. Система уже демонстрирует свою эффективность. У нас есть случаи, когда люди, которые еще недавно не могли за собой ухаживать и нуждались в посторонней помощи, теперь частично вернули самообслуживание, стали самостоятельно передвигаться, делать посильные физические нагрузки, заниматься творчеством», — отметила Марина Левина.

К участию в проекте привлекают и некоммерческие общественные организации. Так, областной еврейский благотворительный центр «Хасдэй Нэшама» уже более 20 лет оказывает помощь пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Сейчас в центре 60 подопечных в Туле, Щекине, Узловой и Шатске.

«Тульская область активно и успешно внедряет у себя систему долговременного ухода. Теперь регион вошел в число 12 субъектов страны — участников реализации нацпроекта «Демография». Это уже и федеральное софинансирование, и применение лучших практик демографической политики», — рассказала журналистам директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Наряду с уходом за пожилыми людьми и инвалидами в условиях стационара, а также на дому силами социальных служб, в регионе развивается технология семейного (родственного) ухода. Для этого в области уже открыто девять пунктов проката технических средств реабилитации.

Добавим, что Тульская область вступает в проект поэтапно: в 2018 году к системе долговременного ухода подключились город Тула, Щекинский и Богородицкий районы — всего 10 социальных и медицинских учреждений, в 2019 году к проекту должны присоединиться ещё шесть учреждений Дубенского, Веневского, Суворовского и Одоевского районов. В каждом из них будет организовано обучение персонала технологиям долговременного ухода, в том числе этике и деонтологии.