Москва, 16 января, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно 5 млрд рублей на реконструкцию театров малых городов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Старый театр

«Состояние театров малых городов неудовлетворительное, они нуждаются в ремонте, в обновлении оборудования, это касается и детских театров. Я обратилась к президенту РФ выделить порядка 5 млрд рублей на эти цели. Президент обещал поддержать», — сказала Матвиенко.

Она призвала сенаторов в рамках Года театра уделить внимание законопроектам, создающим условиям для творческого процесса, их модернизации.

«Важно, чтобы Год театра охватил регионы», — считает спикер Совфеда.