Махачкала, 16 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Шесть человек, четыре из которых — дети, остаются в больнице после вспышки кишечной инфекции в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана. В период с 11 января новых случаев отравления не зарегистрировано. Об этом 15 января на совещании у главы региона Владимира Васильева доложил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

Напомним, со 2 января с признаками отравления в медучреждения обратились 77 жителей села Ленинаул. В инфекционное отделение Казбековской районной больницы были госпитализированы 22 человека, из них 14 детей в возрасте до 17 лет. Причиной заболевания стало употребление некачественной питьевой воды.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по РД Элеонора Омариева в ходе совещания сообщила, что сразу после поступления сигнала о произошедшем подача воды была приостановлена. Для жителей села подвозят доброкачественную питьевую воду из города Хасавюрта.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации очага инфекции — ведётся очистка и дезинфекция колодцев и дренажных каналов, завершена промывка водопроводных сетей. Кроме того, по словам Омариевой, проводится вакцинация детей в возрасте от трех до 17 лет против острого гепатита А и дизентерии.

Глава минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов также отметил, что первыми о фактах вспышки инфекции проинформировали работники МВД Дагестана, в то время, как об этом экстренно должно было сообщить руководство центральной районной больницы. Министр назвал сей факт следствием отсутствия должного реагирования со стороны ответственных лиц. По результатам служебного расследования было принято решение об увольнении главврача ЦРБ.