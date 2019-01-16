Калуга, 16 января, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Калуге полицейские задержали наркодилера с крупной партией наркотических средств, приготовленных к сбыту. Как сообщили 16 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, им оказался ранее несудимый 41-летний местный житель, который осуществлял «закладки» в тайники как в областном центре, так и в близлежащих районах Калужской области.

40.мвд.рф Наркотики.

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При досмотре транспортного средства, принадлежащему подозреваемому, а также проведении обысков по месту его проживания и в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 4,5 кг наркотических средств синтетического происхождения. Исследования показали, что это производные N-метилэфедрона и психотропного вещества «индол».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч. 3 ст. 30 УКР РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также ч.5 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…, совершённые в крупном размере и в особо крупном размере»).Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Калужской области сотрудники управления ФСБ России по региону ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Её организовали жители одного из соседних регионов. Из незаконного оборота было изъято свыше 40 кг наркотических средств, сильнодействующих веществ, химическое оборудование, а также 300 литров наркосодержащей жидкости, стоимость которой на «черном рынке» составляет порядка 80 млн рублей. Найденного хватило бы на 150 тысяч «доз», предназначавшихся для продажи наркозависимым лицам.