Владикавказ, 16 января, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии снова под запретом движение автомобилей через пункты пропуска на территорию Грузии и Южной Осетии. Из-за непогоды для всех видов транспортных средств закрыты Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе республиканского управления МЧС.

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На участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях запрет действует с 20:30 минут 15 января. А дорога от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации закрыта в тот же день с 23:00.

В спасательном ведомстве настоятельно рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий. Однако перспективы на улучшение погоды пока остаются нерадостными. По прогнозам гидромета, в республике ожидается снегопады, в отдельных местах сильные, в горах возможен сход лавин, на дорогах местами туман, гололёд.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение через границу с Грузией и Южной Осетией остается проблематичным уже в течение нескольких недель. Так, с 8 января был запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге. Его открыли лишь 13 января. За время стояния на границе собралась очередь из почти 400 машин. Однако непогода вновь вмешалась в ситуацию, и проезд закрыли спустя несколько часво для грузовых автомобилей.

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С 7 января из-за лавин стояли машины на Транскаме. Дорожники не могли приступить к расчистке из-за угрозы схода новых снежных лавин.

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