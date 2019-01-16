Москва, 16 января, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Вопрос о возможной индексации тарифа в рамках системы «Платон» будет рассмотрен Минтрансом РФ. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Колонна грузовиков

Речь идет о возможности индексации на инфляцию размера платы, взимаемой с большегрузных машин за проезд по федеральным трассам. Этот вопрос в министерстве планируют рассмотреть в первом полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная система взимания платы с грузовиков была введена в России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что тариф будет ежегодно индексироваться, начиная с 1 июля 2018 года, однако в июне 2018 года псрок начала индексации был отложен на год.

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