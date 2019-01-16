Москва, 16 января, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Известной российской певице Алле Пугачевой стало плохо на съёмках телепередачи Первого канала, посвящённой творческой деятельности певца Игоря Николаева. Как сообщил ряд СМИ, самочувствие звезды российской эстрады ухудшилось из-за аллергической реакции на искусственный снег, и Пугачёва была вынуждена покинуть студию в «Останкино».

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

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Однако супруг певицы, эстрадный артист Максим Галкин, эту информацию опроверг, назвав подобные сообщения ерундой.

«Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду», — сообщил Галкин.

По его словам, которые приводит издание «Телепрограмма», певица ушла не из-за плохого самочувствия, а потому что ей нужно было ехать.

Галкин уточнил, что съёмки с Игорем Николаевым проходили 29 ноября, и с тех пор певица нигде не снималась.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева отметит своё 70-летие. К юбилею будет приурочен масштабный концерт в Кремлевском дворце, запланированный на 17 декабря 2019 года. В программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми.