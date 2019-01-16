Москва, 16 января, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Независимые АЗС предупредили о возможном введении «маркетинговых ухищрений» при продаже топлива на своих станциях и не исключили появления ценников на пол-литра бензина, сообщили в Независимом топливном союзе (НТС).

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

«Конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать «пресловутые 9 яиц», — заявил президент НТС Павел Баженов. — Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра».

Однако, отметил он, проблема роста цен на топливо таким образом не будет решена, поскольку необходима комплексная реформа топливного рынка в России.

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В НТС предложили правительству отменить акцизы на топливо, обязать российские нефтекомпании реализовывать свою продукцию через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, а также установить предельно допустимые наценки от крупнооптовой цены в размере 30% на бензин и 25% на дизельное топливо.

Напомним, по данным Росстата, с 24 декабря по 9 января потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 21 копейку, или на 0,5%. Средняя стоимость литра топлива достигла 43,63 рубля. Это связано с увеличением НДС до 20%, а также повышением с 1 января налогов и топливных акцизов.

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