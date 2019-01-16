Алма-Ата, Казахстан, 16 января, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В международном центре пограничного контроля «Хоргос» пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз 68,5 кг медикаментов из Китая, сообщает 16 января агентство «Казинформ» со ссылкой на пограничную службу Комитет национальной безопасности республики.

Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистами. 1853

Отряд пограничного контроля «Хоргос» задержал 21-летнего гражданина Казахстана, который в пешем порядке пытался пронести четыре коробки медикаментов. Молодой человек привлечен к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. сотрудники пограничного контроля «Хоргос» задержали гражданку Казахстана, которая пыталась незаконно провести комплектующие для мобильных телефонов.