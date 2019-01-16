Людиново, Калужская область, 16 января, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Людинова. Мужчина подозревается правоохранительными органами в даче взятки (ч.3 ст. 291 УК РФ), сообщил 16 января корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Юрий Лагутин.

40.мвд.рф На улице в Людиново торговали контрафактной икрой.

По версии следствия, перед новогодними праздниками подозреваемый на местном рынке в Людинове осуществлял с машины торговлю консервированной красной икрой. В ходе проверки у продавца не оказалось необходимых документов, в связи с чем товар был изъят полицейскими, а мужчине грозила административная ответственность. За решение вопросов о не проведении проверки по данному факту и возврате икры торговец передал сотруднику местной полиции взятку в размере 30 тысяч рублей.

«О поступившем коррупционном предложении сотрудник полиции уведомил руководство, и передача денег происходила под оперативным контролем. В настоящее время следователи собирают доказательства по данному уголовному делу, расследование продолжается. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде», — сказал Юрий Лагутин.

Между тем, согласно существующему законодательству мужчину грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

В управлении Роспотребнадзора по Калужской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудниками ведомства в регионе проведено проверки 53 предприятия торговли, осуществляющих реализацию икры ценных пород рыб, из них 14 объектов уличной несанкционированной торговли, шесть с лабораторными исследованиями продукции. На 23 объектах выявлены нарушения: реализация икры несоответствующей по качеству; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность икры; несоблюдению условий хранения продукции, отсутствие медицинских осмотров. За выявленные нарушения составлены 24 протокола об административных правонарушениях. Забраковано 12 партий продукции в количестве 0,052 тонны.