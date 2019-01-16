Москва, 16 января, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В среднем по России стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) выросла в первые дни продаж после изменения базовых ставок на 4,6%. Об этом со ссылкой на данные компании «АльфаСтрахование» сообщает 15 января РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

По сведениям страховой компании, средний рост цен на полис ОСАГО за минувшую неделю составил 273 рубля. Страховка авто подорожала с 5916 до 6189 рублей, отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России сообщил о расширении с 9 января тарифного коридора ОСАГО. Согласно новым правилам, система коэффициентов «возраст-стаж» отныне разделяется на 58 категорий, кроме того, ставки базового тарифа для физлиц теперь исчисляются в пределах от 2746 до 4942 рублей, тогда как ранее диапазон составлял от 3432 до 4118 рублей.

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