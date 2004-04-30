Якутия, 30 апреля, 2004, 10:13 — ИА Регнум. 28 апреля в Якутске состоялась научно-практическая конференция "Актуальные проблемы формирования социально-экономического имиджа РС(Я)". Организаторами выступили филиал Байкальского государственного университета экономики и права в г. Якутске, кафедра рекламы и связей с общественностью ЯГУ при участии управления пресс-службы президента и правительства РС(Я), Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС(Я), сообщило ЯСИА.

Директор Республиканского информационного консалтингового агентства Анатолий Бравин в своем выступлении "Особенности формирования образа Якутии как предмет социологического исследования" привел интересные данные. По его словам, в результате проведенных исследований, 44% опрошенных ассоциируют Якутию с алмазами, 20,7% - с северным оленем, 13 % - с золотом, рекой Леной, мамонтом, Ленскими Столбами и т. д.