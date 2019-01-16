Калуга, 16 января, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Калуге работа с очисткой жилых кварталов от снега и льда оказалась проваленной. 25 муниципальных районов региона со снегом справились, а Калуга — нет. Об этом 15 января заявил на рабочем совещании в городской управе областного центра начальник государственной жилищной инспекции по Калужской области Алексей Дулишкович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.sledcom.ru Сосульки-убийцы.

По словам чиновника, колл-центр государственной жилищной инспекции области с начала 2019 года зафиксировал 1117 обращений граждан по наледи, из них 940 — по городу Калуге. При этом если в прошлые годы удавалось в 90% случаев констатировать решение проблемы в течение суток, то сегодня 920 обращений из числа зафиксированных все еще остаются на контроле. Более того, пришлось признать, что данные по уборке, предоставляемые контролирующим организациям, многими управляющие компании фальсифицируются. Между тем, ситуация, по общему мнению, относится к разряду недопустимых. Тем более что впереди еще как минимум два месяца зимней погоды.

На совещании в городской управе Калуги с докладом выступил заместитель начальника управления по работе с населением на территориях Михаил Копыл, который подвёл результаты мониторинга состояния дворов. Был отмечен как отрицательный, так и положительный опыт тех или иных управляющих компаний в различных микрорайонах Калуги — Турынино, Кубяка, Терепец — где практически нет претензий жителей к коммунальным службам.

Нерадивое отношение к работе на дворовых территориях уже имеет негативные последствия. По данным Калужской больницы скорой медпомощи случаев травматизма с начала 2019 года насчитывается уже 304, из них 174 произошли за минувшую неделю и так или иначе связаны с перемещением потерпевших по неубранной территории.

Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков дал поручение конкретизировать каждый из случаев получения травмы калужанами с тем, чтобы довести до управляющих компаний цену халатного отношения к своим обязанностям.

«Не можете или не хотите работать — сдайте лицензию и уходите с этого рынка! Не мешайте тем, кто в состоянии грамотно и ответственно выполнять подобные обязанности», — заявил руководителям управляющих компаний Волков.

Напомним, сообщало ИА REGNUM, в 2018 году управлением городского хозяйства Калуги было выдано свыше 1160 предписаний на устранение снежно-ледяных образований в областном центре. Ранее в Калуге с крыши дома по Московской улице сорвалась глыба льда и упала на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу, где ей была оказана экстренная медицинская помощь. Однако от полученной травмы женщина скончалась. Также в городе Ермолино Калужской области в результате падения сосульки с крыши дома, расположенного на площади Ленина, погибла 11-летняя девочка.