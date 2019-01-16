Красноярск, 16 января, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Руководитель общественной организации «Зелёная Дружина» Артём Речицкий (Красноярск) считает, что экспорт российского мусора в Швецию и другие страны Европы — это пока что-то на уровне фантастики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Если мусор действительно будет экспортироваться, это, безусловно, хорошо. Вопрос только в том, что в ближайшей перспективе продавать большие объёмы сортированных отходов просто невозможно. В настоящее время часть сибирского мусора, в частности пластика, уходит на экспорт в Китай. Поэтому мусор экспортировать можно. Пластик — это, по сути, нефтепродукты. На самом деле мы фактически отдаём Китаю уже добытую и переработанную нефть. Из вторичного пластика можно делать канализационные трубы, также он широко используется в строительстве. Что касается станции «Шиес», насколько я слышал, ключевые объемы, которые будут вывозиться туда из Москвы, — это строительный мусор от так называемой реновации. Он действительно может быть использован для отсыпки дорог, либо в качестве какой-то песчано-гравийной смеси, вернее её аналогов. В теории такое возможно, но насколько проработан вопрос на практике, сказать сложно», — отметил ИА REGNUM Речицкий.

Он подчёркивает: для того чтобы мусор экспортировать, тем более если мы за это хотим ещё и деньги получать, он должен быть сортированным. Сомнительно, что Европа будет приобретать у России несортированный мусор. Должна быть определённая технология, необходимы сортировочные линии. Поэтому пока сказанное министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, по мнению Артёма Речицкого, нельзя отнести к конкретике.

«Мне непонятно также, причём здесь «Шиес». Для строительства огромного полигона в болотистой по сути местности будут вырубаться и уже вырубаются зелёные насаждения в больших количествах. Что мешает отправлять мусор напрямую из Московской области, где транспортное железнодорожное сообщение гораздо более развито? Вывод: с точки зрения краткосрочной перспективы продажа мусора шведам — это большой плюс. Но фактически мы будем отдавать то, что подлежит переработке. Почему бы не использовать строительный, например, мусор, при отсыпке российских дорог?» — говоритРечицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о планах вывозить мусор со строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области в Швецию или другие страны Европы. Он попросил Росприроднадзор оценить эту возможность.