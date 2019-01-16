Лос-Анджелес, США, 16 января, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Вести 61-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» будет американская певица Алиша Киз, сообщает 16 января CBS News.

Walmart Stores Алиша Киз

Отмечается, что певица также подтвердила данную информацию на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 61-я церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Премия Американской академии звукозаписи была учреждена в 1958 году и вручается ежегодно.

Ранее на музыкальную премию в категории «Лучшая запись оперного произведения» был посмертно номинирован народный артист РФ Дмитрий Хворостовский.

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