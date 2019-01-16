Мбея, Танзания, 16 января, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Секретарь оппозиционной партии CHADEMA по области Мбея Рафаэль Мваитеге заявил о снятии с себя полномочий и членства в партии, заявив, что ему необходимо отдохнуть от политики. Об этом сообщает газета Nipashe.

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15 января в разговоре с журналистами Мваитеге сообщил, что он решил уйти из главной оппозиционной партии из-за угроз, которые он получал от других членов партии. Они угрожали жизни Мваитаге.

Однако, помимо желания отдохнуть от политики, Мваитаге заявил, что его привлекает политика правящей партии ССМ.